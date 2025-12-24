Приняли участие около 500 человек – узнали, как прошло шествие зимних волшебников в Несвиже
Декабрь – время волшебства, подарков и, конечно, самого настоящего новогоднего чуда. В преддверии главного зимнего праздника каждый район Минской области подготовил свою уникальную программу. Атмосферу жителям и гостям создают тематические фотозоны, мастер-классы, рождественские спектакли и ярмарки, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле.
Когда праздник на пороге, чудеса случаются каждый день. Несвиж за две недели до боя курантов погрузился в волшебную сказку. Здесь официально дали старт новогодним мероприятиям. Местом притяжения всех горожан стала площадь возле ратуши. Торжества начались с яркого парада зимних волшебников. Полтысячи участников несколько месяцев готовились к шествию, поэтому шоу получилось зрелищным. Главными гостями стали Дед Мороз и Снегурочка. Они появились на стилизованной карете.
Людмила Витко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома:
Театрализованное сказочное шествие открывает все наши новогодние мероприятия. В этом году участие в нем принимают порядка 20 организаций – это около 500 человек. Каждая организация отнеслась к этому мероприятию ответственно, добросовестно. Все персонажи яркие, красочные.
Зажигательные ритмы, хороводы и театральные мастерские. Декораторы подготовили и специальное волшебное убранство сцены – новый наряд и у ели.
Николай Жибуль, директор Несвижского ЖКХ:
В этом году у нас принципиально новая елка на 20 метров. На ней задействовано порядка 2 тысяч лапок. Порядка трех дней у нас ушло только, чтобы нарядить елку. Принципиально новая концепция в этом году новогодних украшений. В одной концепции сделали весь город для того, чтобы можно было создать максимально праздничное настроение как жителям, так и гостям нашего замечательного города.
Подробности в видео.