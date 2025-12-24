Приняли участие около 500 человек – узнали, как прошло шествие зимних волшебников в Несвиже

Декабрь – время волшебства, подарков и, конечно, самого настоящего новогоднего чуда. В преддверии главного зимнего праздника каждый район Минской области подготовил свою уникальную программу. Атмосферу жителям и гостям создают тематические фотозоны, мастер-классы, рождественские спектакли и ярмарки, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле.

Когда праздник на пороге, чудеса случаются каждый день. Несвиж за две недели до боя курантов погрузился в волшебную сказку. Здесь официально дали старт новогодним мероприятиям. Местом притяжения всех горожан стала площадь возле ратуши. Торжества начались с яркого парада зимних волшебников. Полтысячи участников несколько месяцев готовились к шествию, поэтому шоу получилось зрелищным. Главными гостями стали Дед Мороз и Снегурочка. Они появились на стилизованной карете.

Людмила Витко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома:

Театрализованное сказочное шествие открывает все наши новогодние мероприятия. В этом году участие в нем принимают порядка 20 организаций – это около 500 человек. Каждая организация отнеслась к этому мероприятию ответственно, добросовестно. Все персонажи яркие, красочные.

Зажигательные ритмы, хороводы и театральные мастерские. Декораторы подготовили и специальное волшебное убранство сцены – новый наряд и у ели.