Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Самые яркие моменты фестиваля «Славянский базар» мы покажем в наших информационных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске к работе приступают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, наша телекомпания разворачивает в фестивальной столице большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки в историческом центре города будет выходить в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь. Именитые гости, интересные собеседники, подробности закулисной жизни – все это в фестивальных эфирах.