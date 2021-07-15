С 15 июля иностранцы могут приехать в Беларусь без визы за вакцинацией от коронавируса

Новости Беларуси. Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено указом Президента, который вступает в силу 15 июля.

Минздрав Беларуси определил перечень медицинских организаций, где иностранные граждане пройдут иммунизацию на платной основе. Они могут прилететь в нашу страну на самолете, приехать на поезде или автомобиле. Одно из условий – наличие гражданина в электронной очереди.