Предложить идею для логотипа: в Беларуси создадут туристический бренд страны

Новости Беларуси. Национальное агентство по туризму объявило сбор идей для создания туристического бренда Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический бренд представляет собой узнаваемый логотип, который размещается на сувенирах, на зданиях вокзалов и аэропортов. Он является рекламой страны на международной арене. Сейчас уже обсуждаются несколько вариантов, но агентство продолжает принимать идеи.

Инициаторы надеются, что туристический бренд сделает Беларусь более заметной и привлекательной, вызовет у туристов желание посетить нашу страну и узнать о ней побольше.