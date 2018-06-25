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Предложить идею для логотипа: в Беларуси создадут туристический бренд страны

25 июня 2018 17:08
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Новости Беларуси. Национальное агентство по туризму объявило сбор идей для создания туристического бренда Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложить идею для логотипа: в Беларуси создадут туристический бренд страны-1

Туристический бренд представляет собой узнаваемый логотип, который размещается на сувенирах, на зданиях вокзалов и аэропортов. Он является рекламой страны на международной арене. Сейчас уже обсуждаются несколько вариантов, но агентство продолжает принимать идеи.

Инициаторы надеются, что туристический бренд сделает Беларусь более заметной и привлекательной, вызовет у туристов желание посетить нашу страну и узнать о ней побольше.

Предложить идею для логотипа: в Беларуси создадут туристический бренд страны-4

# Туризм # Экономика # Фотофакт

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