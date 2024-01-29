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Кто в Беларуси может поступить в региональные вузы без экзаменов?

29 января 2024 09:27
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Новости Беларуси. Поддержать одаренную молодежь – в том числе на это направлена система образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Университетские олимпиады в 2023 году проводились в 18-ти вузах, в 2024-м в этом списке на три учреждения больше.

Кто в Беларуси может поступить в региональные вузы без экзаменов?-1

Поступить в региональные вузы без экзаменов могут победители и призеры таких испытаний. В 2023 году это право получили 800 11-классников, воспользовались им около половины. Участвовать в интеллектуальных состязаниях могут все, а их итоги становятся известны задолго до старта вступительной кампании. Олимпиадные задания разного уровня и непростые. Но в вузах школьникам советуют попробовать свои силы. Наиболее талантливых пригласят на дальнейшее обучение.

# Образование в Беларуси # общество

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