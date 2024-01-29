Более 15 тысяч жителей Литвы, Латвии и Польши посетили Беларусь по безвизу с начала 2024 года

Неудивительно, что в нынешней экономической ситуации поездки в Беларусь только набирают популярность среди европейцев. С начала года уже более 15,5 тысячи человек из сопредельных государств ЕС побывали в нашей стране, воспользовавшись безвизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о жителях Польши, Литвы и Латвии.

По данным Госпогранкомитета, чаще других в Беларусь приезжают литовцы. Соседей привлекают качественные отечественные товары по доступным ценам, широкий спектр медуслуг, безграничные возможности для туризма и отдыха. С того момента, как Беларусь ввела безвизовый режим въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши, им воспользовались свыше 816 тысяч иностранцев.

При этом наши европейские соседи открытостью и гостеприимством не отличаются. Напротив – делают все возможное, чтобы искусственно замедлить работу погранпереходов. Очереди транспорта вновь фиксируются на въездах в страны ЕС. Самым загруженным для фур остается литовское направление. Здесь в ожидании проезда простаивает свыше 600 грузовиков.