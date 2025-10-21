В Витебске патрульные милиционеры спасли людей из огня

В нужное время в нужном месте оказались милиционеры роты патрульно-постовой службы Первомайского РОВД Витебска. Прапорщики Александр Шестаков и Владимир Васильков выезжали на задание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возвращаясь, они заметили охваченный пламенем балкон на 5-м этаже «хрущевки». Без промедления мужчины поспешили на помощь, на бегу связывались со спасателями. В квартире находились три человека. Один пытался самостоятельно потушить возгорание. Милиционеры помогли всем покинуть помещение. К счастью, никто не пострадал.

Александр Шестаков, милиционер-водитель роты патрульно-постовой службы Первомайского РОВД Витебска:

Соседи открыли нам дверь. Это был пятый этаж. Быстренько мы побежали на пятый этаж. Зашли. Уже в подъезде было немного дыма. Дверь была вроде закрыта. Начали стучать, а дверь оказалась открытая. Мы ее пихнули. Сразу же зашли в квартиру. Все было в дыму. Вывели из квартиры, чтобы не угорели угарным газом. Ну и дальше уже соседи, снизу которые были, тоже пытались в двери стучать, чтобы они покинули свою квартиру.

Владимир Васильков, милиционер роты патрульно-постовой службы Первомайского РОВД Витебска:

Мы пришли на службу милиции, прежде всего это помогать гражданам, независимо от того, в какой ситуации они находятся. Будь это пожар или кто-то тонет, мы всегда придем на помощь.

В считаные минуты прибыли и спасатели. Благодаря смелости и слаженным действиям милиционеров и сотрудников МЧС, беду удалось предотвратить.