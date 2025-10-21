Повар «Президент-Отеля» провёл для воспитанников интерната кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс от повара «Президент-Отеля» прошел для воспитанников детских домов. Михаил Старовойтов – сам из Ивенецкого дома‑интерната, рос и проходил там реабилитацию. Молодой человек смог преодолеть трудности. И теперь с радостью делится опытом с теми, кто так же, как и он, остался без родительской опеки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В уютной атмосфере «Президент-Отеля» дети окунулись в мир кулинарного искусства. Михаил со своими помощниками провел мастер-класс по приготовлению суши. Ребят научили раскладывать ингредиенты, формировать роллы. И, самое главное, правильно оценивать деликатес.
Приехали мы готовить суши. Научиться этому искусству. Узнать что-то новое, во-первых, о кухне, какие ингредиенты для суши можно использовать. Ну, может, и в дальнейшем приготовить самостоятельно.
Мы сегодня приехали в Минск, нас научили готовить суши. Я люблю очень готовить пиццу. Я практически умею готовить. И мы в школе ее готовили с учителем.
Во время встречи Михаил делился не только кулинарными приемами, но и своей историей: как проходил реабилитацию, обучался профессии, искал первое рабочее место. Сейчас молодой человек занимается любимым делом: готовит и пишет книги. Часто приезжает в родной дом-интернат и прививает воспитанникам любовь к кулинарии.
Также Михаил познакомил детей со своими изданиями. Завершилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд и чаепитием с фирменными пирожными.
Михаил Старовойтов, повар:
Я пригласил детей из моего детского дома-интерната. И со второго интерната тоже пригласил. Так как сегодня праздник повара, хотелось их пригласить. Я хочу, чтобы они стремились к своей цели, шли вперед.
Встреча с человеком, который сам прошел через трудности со здоровьем и добился успеха, вдохновила маленьких гостей Президент-отеля, подарила им веру в себя и показала возможности для будущего профессионального выбора.