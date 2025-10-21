Повар «Президент-Отеля» провёл для воспитанников интерната кулинарный мастер-класс

Кулинарный мастер-класс от повара «Президент-Отеля» прошел для воспитанников детских домов. Михаил Старовойтов – сам из Ивенецкого дома‑интерната, рос и проходил там реабилитацию. Молодой человек смог преодолеть трудности. И теперь с радостью делится опытом с теми, кто так же, как и он, остался без родительской опеки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В уютной атмосфере «Президент-Отеля» дети окунулись в мир кулинарного искусства. Михаил со своими помощниками провел мастер-класс по приготовлению суши. Ребят научили раскладывать ингредиенты, формировать роллы. И, самое главное, правильно оценивать деликатес.

Приехали мы готовить суши. Научиться этому искусству. Узнать что-то новое, во-первых, о кухне, какие ингредиенты для суши можно использовать. Ну, может, и в дальнейшем приготовить самостоятельно.

Мы сегодня приехали в Минск, нас научили готовить суши. Я люблю очень готовить пиццу. Я практически умею готовить. И мы в школе ее готовили с учителем.

Во время встречи Михаил делился не только кулинарными приемами, но и своей историей: как проходил реабилитацию, обучался профессии, искал первое рабочее место. Сейчас молодой человек занимается любимым делом: готовит и пишет книги. Часто приезжает в родной дом-интернат и прививает воспитанникам любовь к кулинарии. Также Михаил познакомил детей со своими изданиями. Завершилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд и чаепитием с фирменными пирожными.