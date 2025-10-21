Сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск МВД вручили погоны

В зале победы Музея истории Великой Отечественной войны прошел торжественный ритуал – сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД вручены погоны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в знаковом мероприятии, кроме руководства ведомства, приняли представители подрастающего поколения правоохранителей – учащиеся Специализированного лицея МВД и воспитанники военно-патриотических клубов.

Открывая торжественную церемонию, Министр внутренних дел Иван Кубраков подчеркнул: главой государства Александром Лукашенко присвоены звания полковника милиции. Эта награда не индивидуальная, ее удостаиваются сообща служебными коллективами. Символично, что погоны присутствующие получили в год 80-летия Победы, а мероприятие традиционно проходило в особенном для каждого белоруса месте, где увековечены имена героев, освобождавших страну от немецко-фашистских захватчиков. Важно и то, что церемония состоялась в преддверии значимого праздника – Дня отца.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: В Министерстве внутренних дел 2 500 семей многодетных. Воспитывается почти 9 000 ребят. И я хочу сказать, для нас это очень большая гордость. Многодетные папы – это особенные люди. Они воспитывают детей, служат в органах внутренних дел, рискуют жизнью. И вот сегодня мальчик, который пел песню о папе – это учащийся нашего специализированного лицея МВД. Его папа на боевом посту умер, а ребенок пошел по стопам отца.

Александр Анимуцкий, учащийся Могилевского специализированного лицея МВД Беларуси:

Это все почетное и ответственное – получить наручные часы из рук министра. Я обязательно их буду носить, обязательно буду беречь, и ребята с лица за меня порадуются.

По случаю праздника сегодня один из аквапарков столицы распахнет свои двери для многодетных семей работников МВД. Организуют спортивные состязания, конкурсы, всех угостят солдатской кашей. Чтобы этот день запомнился надолго и придал правоохранителям еще больше сил и стремления к выполнению поставленных задач.