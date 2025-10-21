Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём отца

День отца отмечается 21 октября в Беларуси. С праздником соотечественников поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину, гордиться ее историей и достижениями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздник напоминает об ответственной роли мужчины в воспитании и поддержке детей, формировании их успешного будущего. Отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности. Искренне признателен каждому из вас за труд и заботу о благополучии близких, для которых вы являетесь надежной опорой, – говорится в поздравлении.