В Витебске открыли мини-скульптуру каланчового пожарного

Каланчовый пожарный снова на посту. В Витебске решили возродить забытую профессию и вернуть городу оберег от пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День чествования ветеранов МЧС на смотровой площадке областного краеведческого музея – в прошлом городской ратуши, которая использовалась как пожарная каланча, – открыли мини-скульптуру.

В XIX – начале XX века дозорные круглосуточно дежурили на башне. Они подавали сигналы флагами и фонарями, чтобы указать, где нужна помощь в борьбе с огнем. Миниатюрный образ спасателя из прошлого создал скульптор Сергей Сотников.

Сергей Сотников, мастер-скульптор, старший преподаватель ВГУ имени П.М. Машерова:

Сначала, конечно, продумалась идея, где он будет стоять, в каком движении и так далее. Затем, после согласования эскизов, я вылепил модель в пластилине, и после утверждения этой модели была передана она на предприятие, где и было выполнено уже на бронзе.

Василий Чекан, ветеран МЧС Беларуси:

Открыта такая скульптура пожарного, который всегда бдительно несет службу, смотрит, чтобы не было ни пожаров, ни загораний, а в случае, если они появляются, чтобы быстро отреагировать, сообщить об этом, и подразделения выйдут и помогут, естественно, в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Молодцы ребята во главе с начальником управления, что вот такая идея пришла. С появлением скульптуры в Витебске стало сразу на несколько поверий больше: потереть усы у бронзового персонажа – к везению, пряжку на ремне – к крепкому здоровью, а если найти спрятанного на изваянии жука – удача ждет в самых смелых начинаниях. Вот так популяризируют историю пожарной службы. В планах создать тематический зал в музее и туристический маршрут, который включает посещение каланчи и центра безопасности МЧС.