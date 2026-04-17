В Беларуси засеяна уже треть площадей, отведенных под яровые культуры – это порядка 750 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посевная кампания набирает темпы, несмотря на холодный апрель. Аграрии высевают культуры, устойчивые к возможным заморозкам, а современные технологии позволяют сохранить всхожесть и потенциал урожая.

Как с этой задачей справляются на местах – в репортаже Валерии Карачун.

При этом планка остается высокой. Прошлый сезон стал одним из самых результативных – валовой сбор зерна с учетом рапса и кукурузы превысил 11 миллионов тонн. И сегодня задача – не только удержать этот уровень, но и обеспечить стабильное качество.

Драгоценное время в хозяйстве «Хмелево» не теряют. Финишировали с севом ранних зерновых и зернобобовых, и техника уже вышла на поля под кукурузу. Следующая на очереди – стратегически важная культура: на следующей неделе планируют дать старт посадке картофеля.

Евгений Литвинец, директор сельхозпредприятия «Хмелево»:

Для проведения весенних полевых работ в хозяйстве имеется 27 механизаторов и 27 тракторов. Из них 6 энергонасыщенных. Механизаторским составом обеспечены 100 %. Благодаря нашему взрослому поколению, которые находятся на пенсии, но мы их привлекаем к работе.

Яровые культуры – в основном это ячмень, овес и горох – здесь займут более 2 400 гектаров. Основной же культурой, на которую сделают ставку местные аграрии, стала кукуруза. Под нее отведено почти полторы тысячи гектаров. На участках высаживают как белорусские, так и сорта зарубежной селекции. Главные критерии – высокая урожайность и устойчивость к болезням и вредителям.

Холода озимые культуры пережили хорошо. Урожайность планируется на уровне 2025 года или даже выше.