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В Минске в день республиканского субботника изменится работа общественного транспорта

17 апреля 2026 18:00
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18 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. В связи с этим в Минске изменится работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Для удобства горожан, участвующих в наведении порядка, будет увеличено количество рейсов на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Ряд направлений перейдет на график рабочего дня. В частности, автобус номер 156 «С» будет курсировать по расписанию пятницы. При этом маршруты 61 «Д», 148 «С» и 198 в этот день обслуживать пассажиров не будут. Также назначены дополнительные рейсы на пригородных направлениях: Минск – Заславль, Минск – Новое Поле и Минск – Леонтьевичи.

Метрополитен также скорректирует график движения поездов. В утренние часы пик на первой и второй линиях интервал составит до 3 минут, днем – 5-6 минут. На третьей линии составы будут курсировать каждые 5 минут утром и каждые 7 минут в дневное время.

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# Транспорт Минска # Субботники в Беларуси

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