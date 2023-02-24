В Витебске оцифровали мемориал воинам-интернационалистам – информация доступна по QR-коду
Новости Беларуси. Еще один мемориал появился на цифровой карте памятных мест Беларуси. У монумента «Боль» в Витебске, посвященного воинам-интернационалистам, появилась табличка с QR-кодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь любой прохожий сможет узнать о подвиге мужчин и юношей, воевавших в Афганистане, наведя смартфон на цифровой знак.
Композиция появилась здесь в 1997 году. Скульптор изобразил охваченную горем мать, стоящую на коленях, а по обе стороны от нее – мемориальные плиты с именами 156 погибших бойцов. Памятник «Боль» – место скорби для многих жителей Витебщины. Каждый год в середине февраля здесь собираются родственники, друзья погибших и просто неравнодушные горожане.
В то время как в соседних странах стирают с лица земли памятники защитникам Отечества, в Беларуси их бережно хранят и чтут память о героях.
Олег Терешков, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ Витебска:
Такие места заставляют задуматься о тех страшных событиях, которые происходили на территории нашего государства и не только. О тех страшных событиях, которые пережили наши герои. И мы, молодежь, обязательно должны помнить о тех событиях, хранить историю, потому что именно нам строить будущее нашей сильной и независимой Беларуси.
«Цифровая звезда» – это международный исторический проект по увековечиванию памятных мест. С момента старта масштабной акции представители БРСМ и «Белой Руси» внесли в электронную базу информацию о без малого 1 500 памятниках и новых фактах геноцида белорусского народа.
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