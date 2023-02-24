В Витебске оцифровали мемориал воинам-интернационалистам – информация доступна по QR-коду

Новости Беларуси. Еще один мемориал появился на цифровой карте памятных мест Беларуси. У монумента «Боль» в Витебске, посвященного воинам-интернационалистам, появилась табличка с QR-кодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь любой прохожий сможет узнать о подвиге мужчин и юношей, воевавших в Афганистане, наведя смартфон на цифровой знак.

Композиция появилась здесь в 1997 году. Скульптор изобразил охваченную горем мать, стоящую на коленях, а по обе стороны от нее – мемориальные плиты с именами 156 погибших бойцов. Памятник «Боль» – место скорби для многих жителей Витебщины. Каждый год в середине февраля здесь собираются родственники, друзья погибших и просто неравнодушные горожане.

В то время как в соседних странах стирают с лица земли памятники защитникам Отечества, в Беларуси их бережно хранят и чтут память о героях.