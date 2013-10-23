Новости Беларуси. В Витебске нелегальным торговцам объявили войну. Качество товаров сомнительное, а вот наказания вполне реальные, вплоть до изъятия транспорта. Между тем, торговцы продолжают развивать бизнес на асфальте. Тем временем в городе растет число жителей, обратившихся за помощью в медучреждения с пищевыми отравлениями.

На этой точке приятельницы торгуют постоянно. В ассортименте – томаты, капуста, свекла, есть также виноград, груши. Именно на фрукты по «нелепой» случайности и не оказалось документов у продавцов.

Работников налоговой продавцы-нелегалы боятся как огня. И есть за что. В последнее время на таких торговцев не только составляют протоколы и выписываются немалые штрафы, но даже изымаются машины. Первая уже обращена в доход государства, на другую наложен арест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лисовский, начальник управления организации контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области:

В ходе проверок на улице Лазо были установлены факты осуществления незарегистрированной предпринимательской деятельности одним физическим лицом более 4 раз. По результатам последней проверки, на автомобиль, который использовался при осуществлении незарегистрированной предпринимательской деятельности, был наложен арест. Постановлением Хозяйственного суда данный автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей был обращен в доход государства.

Зато никого и ничего не боятся, судя по всему, сами жители Витебска. Многие из них готовы покупать товары с сомнительной «родословной», не задумываясь, в каких условиях изготовлены продукты и где они хранились.

Жители Витебска:

Не покупаю – у меня есть дача.

Торговали вчера творогом. Солнце печет, а она торгует творогом.

Здесь всегда-всегда толпы народа и почему-то не брезгуют, не стесняются, берут только вот здесь.

Отдают предпочтение «стихийным базарам», как правило, те, кто хочет сэкономить. Правда, продукты здесь не всегда дешевле, чем в магазинах. Какое же качество неизвестно вовсе. Согласитесь, сомнительная экономия, когда под угрозой может оказаться собственное здоровье.

Анна Мехова, заведующая отделением гигиены питания Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

В городе отмечается подъем с пародической заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди населения. И это не исключает факт, что люди непосредственно приобретают пищевые продукты именно в местах несанкционированной торговли.

Случай могу такой привести. В городе Витебске женщина обратилась за медицинской помощью с пищевым отравлением. Приобрела она рыбу свежемороженую в местах несанкционированной торговли. Как потом оказалось, с машины.

Свежая и мороженая рыба, колбаса, творог, сметана, яйца, майонез – всем этим на стихийных рынках торгуют прямо с асфальта. Здесь же бегают бездомные псы в надежде поживиться чем-нибудь вкусненьким. Пусть даже немного испорченным и повалявшимся на земле. У этих бедных животных, в отличие от человека, выбор невелик.