В международном аэропорту Витебска открыли новую взлетно-посадочную полосу

Новости Беларуси. В Витебске, который в силу своего культурного статуса тоже часто принимает высоких гостей, открыли новую взлетно-посадочную полосу. Это первая очередь в рамках масштабной модернизации международного аэропорта.

По планам, до 2030 года территория аэропорта превратится в мощный экономический центр с развитой инфраструктурой и тысячей новых рабочих мест. Пока основной транспортный поток – это грузовая авиация и частные рейсы. Последние более востребованы летом, в частности, во время проведения «Славянского базара».

Сергей Рурис, начальник витебского филиала РУП «Белаэронавигация»:

Сейчас, с вводом, с реконструкцией искусственных покрытий, у нас есть возможность принимать в неограниченном количестве как тяжелые ИЛ-76, Боинги, то есть все то, что у нас прописано по нашим авиационным инструкциям в аэропорту Витебска. нам это даст возможность дышать глубже и уверенно смотреть в будущее, на ближайшие 10 лет однозначно.

Чтобы сдать в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, потребовалось уложить свыше 100 тысяч тонн асфальтобетона. В эквиваленте, это примерно 100 километров дороги, шириной в 12 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Колков, генеральный директор дорожно-строительного треста № 1 Витебска:

Непростой объект, довольно сложные гидрологические условия, приходилось класть и дренаж, менять илистые грунты, торфяные. Всего объем работы – 80 тысяч кубов. Объект практически построен за полгода. Здесь практически заменена вся дорожная одежда, отфрезеровано старое покрытие и уложено три слоя нового покрытия.