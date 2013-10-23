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В Ботаническом саду в Минске 23 октября посадили сотню желудей, которые собирали ветераны в местах сражений за Москву

23 октября 2013 14:13
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Новости Беларуси. Необычная акция прошла в Ботаническом саду. Там высадили сотню желудей, которые собирали ветераны в местах сражений за Москву. 23 октября участники тех битв и молодёжь поместили эти семена в горшочки.

Пока они будут находиться в оранжерее Ботанического сада, а, когда вырастут, их посадят либо вокруг Кургана Славы, либо около столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Олейник, участник Великой Отечественной войны:
Я хочу, чтобы выросли дубы огромные, и им было по сто лет, не меньше! Дуб имеет корни крепкие, как наш белорусский народ. Так он будет крепко стоять на нашей родине. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы всю жизнь жили без войны.

Елена Лисай, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ»:
Молодёжи Первомайского района очень приятно участвовать в данной акции. Мы надеемся, что из желудей в последствии, в дальнейшем вырастут большие и крепкие деревья, которые станут символом преемственности между поколениями.

# общество # Беларусь помнит # Анатолий Олейник # Елена Лисай # Первомайский районный комитет ОО «БРСМ»

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