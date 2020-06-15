В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме. Такой возможностью в первый день воспользовались около сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорошие новости и для тех, кто эти три месяца жил в ожидании плановой госпитализации: за неделю сразу два медицинских центра вернулись к своим прямым обязанностям. Подробнее о ситуации расскажет корреспондент Анастасия Бут. 33 рубля для белорусов, 42 – для иностранных граждан. Такова цена возможности узнать, хозяйничает ли COVID в организме здесь и сейчас. Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

В диагностическом центре берут другой анализ, нынче самый популярный и доступный для всех без исключения. Экспресс-тесты на антитела показывают, сталкивался ли человек с коронавирусом или ему и дальше следует остерегаться такой инфекции. «Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом? Стоит такой тест для белорусов почти 22 рубля, для иностранцев – чуть менее 40. Сдается до обеда – результат во второй половине дня. Ежедневно здесь будут принимать до 100 человек. Причем эта неделя уже расписана. Зато освободились места для плановых пациентов сразу в нескольких клиниках города.

Виктор Спиридонов, главный врач Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии:

20 марта у нас поступили первые больные. И, конечно, для нашего небольшого учреждения (за сутки поступало 30-35 больных) это, конечно, было очень сложно. Но благодаря такой напряженной, сплоченной работе нашего коллектива, медицинских работников, в течение трех этих месяцев мы справились с этой проблемой. И вот уже 12 июня мы выписали последнего больного. Произвели заключительную дезинфекцию, и к нам стали поступать новые пациенты, с нашим профилем. Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска

В конце прошлой недели вернулся к профильной работе и Витебский клинический специализированный центр. Это одна из первых клиник города, которая начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. 226 коек, в том числе 12 реанимационных теперь в распоряжении тех, кто два с половиной месяца ждал.

Леонид Иванов, житель Витебска:

Мне предстоит обследование. Я очень рад здесь оказаться, здесь очень хороший коллектив, очень хороший медицинский персонал. У хирургов золотые руки и светлые головы. Современное оборудование и условия хорошие. Мне здесь помогли.

Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного клинического специализированного центра:

Первые плановые операции уже начались с сегодняшнего дня. Мы уже вступили в нормальный ритм работы. Идут только операции плановые.