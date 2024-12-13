Вольфович: Беларусь за добрососедские отношения с сопредельными странами

В связи с развитием негативных тенденций военно-политической обстановки в регионе Беларусь принимает исчерпывающие меры по надежной защите своих рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 декабря по поручению Президента глава Совета безопасности провел проверку состояния дел на границе с Украиной. По словам Александра Вольфовича, исходя из ситуации, которая складывается вокруг нашей страны и политических заявлений коллективного Запада, можно сделать вывод, что вопросы мирным путем решать никто не намерен.

Только за 2024 год вдоль нашей границы зафиксировано свыше 350 пролетов беспилотной авиации. Как минимум в двух десятках случаев была нарушена государственная граница. Кроме того, только на южном рубеже установлено порядка 40 провокаций, связанных с заходом на нашу территорию и порчей пограничных знаков.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы не нацелены на какую-то агрессию по отношению к сопредельной стороне. Независимо от того, Украина это, Польша, Прибалтика, мы, наоборот, за добрососедское отношение. Но свою территорию мы будем прикрывать, охранять и защищать.

Тем более в преддверии выборов мы слышим на Западе различные реплики, инсинуации, что надо каким-то силовым путем свергнуть власть, отправить сюда какие-то экстремистские формирования, пересечь государственную границу и о силовом захвате власти.

Наши органы пограничной службы, другие структуры, военные организации государства, готовы сегодня к защите суверенитета.

Беларусь нацелена на защиту своих национальных интересов и территориальной целостности. На это не раз обращали внимание на всех государственных уровнях. Раньше в защите нашей территории делали ставку только на западных рубежах.

Но сегодня ситуация на границе с Украиной вызывает особое беспокойство. За прошедший год на территории соседнего государства создано около 15 тысяч военизированных формирований.