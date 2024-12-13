«Мотивация была несколько иная». Лукашенко рассказал об участии в стройотрядовском движении

В столичном Дворце спорта собрались тысячи юношей и девушек из всей страны. Участие в форуме принял и глава государства. Александр Лукашенко поделился своими воспоминаниями о трудовой молодости, а также нацелил ребят на новые трудовые подвиги.

О ярких моментах, которые чаще, чем на фото запечатлены в памяти, глава государства сказал сразу, обращаясь к трудовой молодежи. Это не просто слова, это еще и личный опыт, личные переживания Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мой вам совет. Именно яркими страницами старайтесь писать свою историю, своей жизни. И вот одна из ярчайших страниц вашей жизни, будет ваше участие в студотрядовском строительном движении. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что сам вышел из этих рядов и сам когда-то принимал активное участие в этом движении.

За одно лето в стройотряде научился и кирпичную укладку выкладывать, а за другое постиг премудрости труда мелиоративные бригады. И, как оказалось, в моей нынешней должности это весьма актуально, потому что мелиорация для Беларуси – это навсегда.

Но, придя к вам, я из той картотеки своей жизни достал вот эту яркую страницу, когда я был в студенческом отряде. Конечно, мотивация была несколько иная, хотя она не исчезла. Все мы и вы хотели и хотим заработать какие-то деньги для того, чтобы себя обеспечивать. Даже если родители богаты, все равно мы в молодости стараемся быть независимыми, в том числе и финансово. Это никуда не делось.