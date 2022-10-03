«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?

Новости Беларуси. Результат работы сенаторов – благодарные жители регионов. Каждый месяц на выездных приемах парламентарии изучают срез вопросов на местах и лично узнают, что волнует людей. Каждый разговор не для галочки, а для реального решения проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об одном из примеров расскажет Анна Корольчук.

Это вообще, не проехать, не пройти. Моя дочь ходила, так сапоги оставила на память в той луже.

Агрогородок Прудок, улица Школьная. Первые дома появились здесь 50 лет назад. Тогда новые жители особых требований к инфраструктуре не предъявляли. Однако с тех пор здесь мало что изменилось. Грунтовую дорогу раз в год ровняют грейдером. Эффекта хватает ненадолго, а движение по улице активное каждый день. Посередине находится Прудковская базовая школа, где учится полсотни детей.

Людмила Ходарь, жительница агрогородка Прудок:

Каждый дождь – и нет ни подъезда сюда, ни подхода, дети и через поле ходят, через огороды. И грязь, и грязь, и грязь у нас. А там, 200 метров, уже не перейти улицу. В школу нельзя зайти. После дождя забрать детей из школы становится испытанием на ловкость. Промочат ноги даже те, кто подъезжает на автобусе. Уличное освещение на Школьной тоже не работает.

С вопросом о состоянии дорог в Прудке и в самом райцентре к Наталье Кочановой обратилась жительница Светлогорска Валентина Шарипова. Общение с местной властью до этого эффекта не возымело. На личном приеме у главы Совета Республики к ней отнеслись с вниманием.

Валентина Шарипова, жительница Светлогорска:

Наталье Ивановне огромное спасибо! Она очень внимательно выслушала меня, поддержала в моем вопросе. Я ей очень-очень благодарна. Мною поднят вопрос по дороге по Светочи, также в деревне Прудок, Ельнички. Здесь дорога, около 9-й школы. Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут.

Благодаря этому на улице Лазо около микрорайона Светоч появилось новое асфальтобетонное покрытие. Частичный ямочный ремонт выполнили на дороге около 9-й школы Светлогорска. Скорейших изменений ждут и жители агрогородка Прудок.