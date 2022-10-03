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«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?

03 октября 2022 20:26
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Новости Беларуси. Результат работы сенаторов – благодарные жители регионов. Каждый месяц на выездных приемах парламентарии изучают срез вопросов на местах и лично узнают, что волнует людей. Каждый разговор не для галочки, а для реального решения проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об одном из примеров расскажет Анна Корольчук.

«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?-1

Это вообще, не проехать, не пройти. Моя дочь ходила, так сапоги оставила на память в той луже.

«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?-4

Агрогородок Прудок, улица Школьная. Первые дома появились здесь 50 лет назад. Тогда новые жители особых требований к инфраструктуре не предъявляли. Однако с тех пор здесь мало что изменилось. Грунтовую дорогу раз в год ровняют грейдером. Эффекта хватает ненадолго, а движение по улице активное каждый день. Посередине находится Прудковская базовая школа, где учится полсотни детей.

«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?-7

Людмила Ходарь, жительница агрогородка Прудок:
Каждый дождь – и нет ни подъезда сюда, ни подхода, дети и через поле ходят, через огороды. И грязь, и грязь, и грязь у нас. А там, 200 метров, уже не перейти улицу. В школу нельзя зайти.

После дождя забрать детей из школы становится испытанием на ловкость. Промочат ноги даже те, кто подъезжает на автобусе. Уличное освещение на Школьной тоже не работает.

«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?-10

С вопросом о состоянии дорог в Прудке и в самом райцентре к Наталье Кочановой обратилась жительница Светлогорска Валентина Шарипова. Общение с местной властью до этого эффекта не возымело. На личном приеме у главы Совета Республики к ней отнеслись с вниманием.

«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?-13

Валентина Шарипова, жительница Светлогорска:
Наталье Ивановне огромное спасибо! Она очень внимательно выслушала меня, поддержала в моем вопросе. Я ей очень-очень благодарна. Мною поднят вопрос по дороге по Светочи, также в деревне Прудок, Ельнички. Здесь дорога, около 9-й школы. Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут.

«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?-16

Благодаря этому на улице Лазо около микрорайона Светоч появилось новое асфальтобетонное покрытие. Частичный ямочный ремонт выполнили на дороге около 9-й школы Светлогорска. Скорейших изменений ждут и жители агрогородка Прудок.

«Не бойтесь, обращайтесь, и нам помогут». За что жители Светлогорского района благодарят Кочанову?-19

Анна Корольчук, корреспондент:
В этом году в Совет Республики поступило 4,5 тысячи обращений. Сенаторы провели 300 прямых телефонных линий и 500 личных приемов граждан. Все озвученные вопросы остаются на контроле, а темпы работы с населением не планируют сбавлять.

# Прием граждан # общество # Людмила Ходарь # Валентина Шарипова # Анна Корольчук # Наталья Кочанова # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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