«Погружаешься под воду – как будто попадаешь в космос». Где обучают водолазов?
Новости Беларуси. 188-я гвардейская инженерная бригада в Могилёве – единственная в Беларуси, где готовят будущих военных водолазов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обучают здесь призывников срочной службы из всех регионов Беларуси. До сдачи нормативов курсантам нужно изучить теорию водолазного дела, отработать навыки в закрытом бассейне. И только после этого – открытый водоём.
Курс молодого бойца – в репортаже Ирины Недобоевой.
В 8 рук и никак иначе. Эту увесистую «трёхболтовку» одеть на водолаза – та ещё задача. Рубаха, галоши, манишка, два груза и медный шлем – экипировка из 60-х прошлого века весом 80 килограммов.
Крепится шлем к манишке тремя болтами – отсюда и название. Выглядит довольно неказисто, но для первых тренировок такой скафандр – самое безопасное снаряжение.
Егор Сакович, военнослужащий 11 гвардейской отдельной механизированной бригады (Слоним):
На суше он сильно давит к земле. А когда спускаешься уже под воду, получается плавучесть. Он, как поплавок, почти выталкивает тебя наверх. Поэтому нужно травить воздух из него.
Военнослужащий Егор Сакович – один из 13 курсантов, которые приехали учиться водолазному делу. Все – из разных уголков Беларуси. 188-я гвардейская инженерная бригада могилёвской воинской части 72471 – единственная в стране, где готовят будущих профессиональных покорителей глубин.
Подготовка к погружению – процесс сложный и длительный. Теория, знакомство со снаряжением, учебные погружения в бассейне. И вот, первая вылазка на большой водоем.
Егор Сакович:
Когда ты погружаешься под воду – это как будто ты попадаешь в космос. После службы планирую остаться либо на контракт, либо уйти работать в МЧС. Водолазная профессия очень понравилась. Даже не думал, что в армии можно такое получить.
Сегодня новобранцам выпал шанс пройти мастер-класс у настоящих профи погружения. Первые пробы курсантов совпали с республиканскими учебно-тренировочными сборами. Их в части проводят дважды в год для водолазов Вооруженных Сил нашей страны.
Сергей Кудянов, начальник водолазной службы в/ч 52287 (Витебск):
Совершенствуем свои навыки выполнения различных водолазных работ в сложных условиях, условиях плохой видимости подо льдом. Эти сборы необходимы, чтобы повысить уровень знаний и навыков всех военнослужащих Вооруженных Сил.
На изучение азов профессии у ребят уйдёт не меньше трёх месяцев. По 20 часов под водой за это время должен провести каждый.
Александр Анчук, начальник инженерной службы в/ч 7247:
После выпускных экзаменов они получают личные книжки водолаза с допуском под воду на глубины до 60 метров. И после учебного процесса они распределяются по своим воинским частям по всей Беларуси, где продолжают работы по погружению водолаза под воду.
После службы в армии большинство ребят планируют связать свою жизнь с водолазным делом. Подводный строитель, инженер-сапёр, спасатель МЧС, ОСВОД. Каждый может выбрать себе направление по душе.