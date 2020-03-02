«Погружаешься под воду – как будто попадаешь в космос». Где обучают водолазов?

Новости Беларуси. 188-я гвардейская инженерная бригада в Могилёве – единственная в Беларуси, где готовят будущих военных водолазов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обучают здесь призывников срочной службы из всех регионов Беларуси. До сдачи нормативов курсантам нужно изучить теорию водолазного дела, отработать навыки в закрытом бассейне. И только после этого – открытый водоём. Курс молодого бойца – в репортаже Ирины Недобоевой.





В 8 рук и никак иначе. Эту увесистую «трёхболтовку» одеть на водолаза – та ещё задача. Рубаха, галоши, манишка, два груза и медный шлем – экипировка из 60-х прошлого века весом 80 килограммов.

Крепится шлем к манишке тремя болтами – отсюда и название. Выглядит довольно неказисто, но для первых тренировок такой скафандр – самое безопасное снаряжение.





Егор Сакович, военнослужащий 11 гвардейской отдельной механизированной бригады (Слоним):

На суше он сильно давит к земле. А когда спускаешься уже под воду, получается плавучесть. Он, как поплавок, почти выталкивает тебя наверх. Поэтому нужно травить воздух из него.







Военнослужащий Егор Сакович – один из 13 курсантов, которые приехали учиться водолазному делу. Все – из разных уголков Беларуси. 188-я гвардейская инженерная бригада могилёвской воинской части 72471 – единственная в стране, где готовят будущих профессиональных покорителей глубин.

Подготовка к погружению – процесс сложный и длительный. Теория, знакомство со снаряжением, учебные погружения в бассейне. И вот, первая вылазка на большой водоем.

Егор Сакович:

Когда ты погружаешься под воду – это как будто ты попадаешь в космос. После службы планирую остаться либо на контракт, либо уйти работать в МЧС. Водолазная профессия очень понравилась. Даже не думал, что в армии можно такое получить.





Сегодня новобранцам выпал шанс пройти мастер-класс у настоящих профи погружения. Первые пробы курсантов совпали с республиканскими учебно-тренировочными сборами. Их в части проводят дважды в год для водолазов Вооруженных Сил нашей страны.

Сергей Кудянов, начальник водолазной службы в/ч 52287 (Витебск):

Совершенствуем свои навыки выполнения различных водолазных работ в сложных условиях, условиях плохой видимости подо льдом. Эти сборы необходимы, чтобы повысить уровень знаний и навыков всех военнослужащих Вооруженных Сил.





На изучение азов профессии у ребят уйдёт не меньше трёх месяцев. По 20 часов под водой за это время должен провести каждый.