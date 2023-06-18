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В Витебске 19 июня белорусы и россияне обсудят отчёт об исполнении бюджета Союзного государства за 2022 год

18 июня 2023 11:54
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В Витебск для участия в сессии Парламентского Собрания Союзного государства 18 июня прибыла российская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске 19 июня белорусы и россияне обсудят отчёт об исполнении бюджета Союзного государства за 2022 год-1

Уже завтра вместе с белорусскими коллегами депутаты и сенаторы обсудят широкий спектр вопросов. В повестке отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2022 год. Запланирован также «правительственный час», который будет посвящен совместной работе по формированию и обеспечению функционирования единой транспортной системы Союзного государства. Также будет рассмотрен проект модельного законодательного акта «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

# Союзное государство # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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