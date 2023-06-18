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125 лет прошло со дня запуска первого трамвая в Беларуси

18 июня 2023 08:37
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Новости Беларуси. 125 лет со дня запуска первого трамвая в Беларуси. Именно витебская трамвайная система была первой и единственной на территории нашей страны до запуска трамвая в Минске в 1929 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

125 лет прошло со дня запуска первого трамвая в Беларуси-1

Витебск также опередил Москву и Санкт-Петербург. Отправной точкой для развития городского транспорта стал договор, подписанный в 1896 году между Витебской городской думой и французским предпринимателем Фернандом Гильоном, который обязался построить электрическую железную дорогу. И уже спустя два года, 18 июня (по старому стилю), из депо вышел трамвай №1.

125 лет прошло со дня запуска первого трамвая в Беларуси-4

Спустя 125 лет трамвайная сеть города на Двине насчитывает девять маршрутов, соединяющих разные районы Витебска. Сегодня трамвайное движение организовано в четырех белорусских городах: помимо Витебска в списке Минск, Мозырь и Новополоцк.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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