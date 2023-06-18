«Принимается широкий спектр мер». Как спасатели берегут отдыхающих в тёплую погоду белорусов?

На большей части территории страны сохраняется жаркая погода. Вот и сегодня, 18 июня, в Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областях максимальная температура воздуха превысит отметку +30 градусов. Это располагает к отдыху у воды, но не всегда люди относятся к нему с должной осторожностью.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Только в июне зафиксированы 20 несчастных случаев, связанных с водой. Чтобы уберечь людей, обеспечить их безопасность, сегодня задействуются все необходимые ресурсы, принимается широкий спектр мер. Его можно разбить на несколько групп. Первая, основная – формирование культуры безопасности жизнедеятельности. Предупреждение наших граждан об опасностях, которые их окружают. Второе направление очень серьезное – это обучение наших граждан правилам безопасности: как необходимо себя вести, если сам попал в беду либо стал очевидцем происшествия. И третье направление – это повышение уровня реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, повышение компетенций, квалификации наших спасателей, улучшение материально-технического оснащения, чтобы своевременно приходить на помощь нашим людям, которые попали в беду.