В Вилейском районе обновят более 58 км местных автодорог за 2024 год

В 2024 году в Вилейском районе обновят порядка 60 километров местных автомобильных дорог. На эти цели выделено около 13 миллионов рублей. Напомним, до 9 мая все автомагистрали в стране должны быть восстановлены. Такую задачу поставил глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для содержания дорожной сети в Вилейском районе в весенне-летний период используется восемь единиц спецтехники. В том числе две комбинированные машины для укладки асфальта и четыре автогрейдера. Сейчас дорожники заняты преимущественно ямочным ремонтом. Уже обновлено свыше 800 квадратных метров.

Андрей Селюн, главный инженер ДРСУ № 162 филиала КУП «Минскоблдорстрой»:

До 9 мая нужно завершить ремонтное профилирование всех гравийных грунтовых дорог. С такими темпами, которые сейчас набраны, мы вполне это успеваем. И закончить весь ямочный ремонт, поставки горячего асфальта уже начались. После получения эмульсии начнут работу две установки «Тайфун», что гораздо ускорит процесс закрытия ямочного ремонта.

Всего на обслуживании организации сеть автомобильных дорог протяженностью свыше тысячи километров, а также 38 мостов.