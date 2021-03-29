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В Вилейском районе медведь бегал по полю. Автомобилисты сняли его на видео

29 марта 2021 13:38
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Новости Беларуси. Редкий случай: в Вилейском районе автомобилисты запечатлели на телефон бегающего по полю медведя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе медведь бегал по полю. Автомобилисты сняли его на видео-1

Лесного жителя заметили между Вилейским водохранилищем и рекой Илия. В 2020 году медведя видели в Борисовском и Логойском районах. Животное занесено в Красную книгу Беларуси, поэтому запечатлеть его – большая удача. Но все-таки стоит помнить о том, что приближаться к зверю крайне опасно.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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