В Вилейском районе медведь бегал по полю. Автомобилисты сняли его на видео

Новости Беларуси. Редкий случай: в Вилейском районе автомобилисты запечатлели на телефон бегающего по полю медведя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лесного жителя заметили между Вилейским водохранилищем и рекой Илия. В 2020 году медведя видели в Борисовском и Логойском районах. Животное занесено в Красную книгу Беларуси, поэтому запечатлеть его – большая удача. Но все-таки стоит помнить о том, что приближаться к зверю крайне опасно.