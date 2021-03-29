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В Беларуси создана комиссия по предотвращению легализации преступных доходов

29 марта 2021 11:04
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Новости Беларуси. Комиссия по предотвращению легализации преступных доходов создана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавит председатель Комитета государственного контроля.

В Беларуси создана комиссия по предотвращению легализации преступных доходов-1

В поле зрения межведомственной структуры попадут финансовые потоки, подпитывающие террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения.

В Беларуси создана комиссия по предотвращению легализации преступных доходов-4

К работе привлекут и Парк высоких технологий. Он наделен полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов. Речь идет об использовании токенов и криптовалют.

# Комитет госконтроля # общество # Василий Герасимов # Фотофакт

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