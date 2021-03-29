В Беларуси создана комиссия по предотвращению легализации преступных доходов

Новости Беларуси. Комиссия по предотвращению легализации преступных доходов создана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавит председатель Комитета государственного контроля.

К работе привлекут и Парк высоких технологий. Он наделен полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов. Речь идет об использовании токенов и криптовалют.