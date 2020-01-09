В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги

Новости Беларуси. Площадка для временного хранения отходов электрооборудования открылась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь у жителей города появилась возможность сдать на переработку старую бытовую технику, а не выбрасывать, загрязняя природу. Причем за каждую единицу предусмотрено денежная выплата.