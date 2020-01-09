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В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги

09 января 2020 14:57
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Новости Беларуси. Площадка для временного хранения отходов электрооборудования открылась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги-1

Теперь у жителей города появилась возможность сдать на переработку старую бытовую технику, а не выбрасывать, загрязняя природу. Причем за каждую единицу предусмотрено денежная выплата.

Об эффективном развитии жилищно-коммунального хозяйства Вилейского района – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги-4

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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