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«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа

09 января 2020 14:46
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Новости Беларуси. В рамках благотворительной акции «Наши дети» особое внимание уделяют детям-сиротам и их новым родителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Для одного из детских домов семейного типа на Голодеда руководство Заводского района сделало подарок. При спонсорской поддержке большой семье Алексиенко вручили новую мебель и сделали современный ремонт в одной из комнат.

В семье воспитываются пятеро детей. Самому младшему 6 лет.  

«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа-1

Елена Цыпылова, начальник управления по образованию администрации Заводского района:
Родители в детском доме семейного типа – это родители-воспитатели, которые являются сотрудниками управления образования. То есть они находятся в нашем штате. И помощь в материально-техническом укреплении, и в оздоровлении – это все оказывает государство.

«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа-4

Наталья Алексиенко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Мир добрыми людьми полон, и помогают. Находятся люди, которые относятся к нашим детям так же тепло, как и мы.  

«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа-7

Анна Романенко:
Мне очень нравится. Я на самом деле маму очень сильно люблю. Я очень привязалась к ней и не представляю своей жизни без нее.

«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа-10

Всего в Заводском районе в трех домах семейного типа воспитываются около 20 детей. Без внимания и заботы во время марафона тепла и добра не остался никто.   

# Дети и родители # общество # Елена Цыпылова # Наталья Алексиенко # Анна Романенко # Фотофакт

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