Последние в 2019 году сельскохозярмарки пройдут в Минске 26-27 октября

Новости Беларуси. Последние сельскохозяйственные ярмарки этого сезона пройдут в столице в выходные. Минчане смогут запастись овощами, фруктами, саженцами и медом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цены значительно ниже, чем в магазинах. Традиционно торговые ряды развернутся с 09:00 до 16:00 у «Чижовка-Арены», возле Ледового дворца на Притыцкого, кинотеатров «Салют» и «Киев». Ярмарки пройдут в парке Дружбы народов и на бульваре Тракторостроителей, в микрорайоне Сосны, а еще на улицах Есенина, Чкалова, Асаналиева и Руссиянова.