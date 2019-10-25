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350 километров местных дорог отремонтировали в Минской области

25 октября 2019 15:24
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Новости Беларуси. День автомобилиста и дорожника отметят в воскресенье в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

350 километров местных дорог отремонтировали в Минской области-1

Для представителей этой сферы год выдался насыщенным. В регионе были отремонтированы километры дорог местного значения. На их восстановление и содержание ушло почти 100 миллионов рублей.

350 километров местных дорог отремонтировали в Минской области-4

Виктор Демидович, начальник ДРСУ-133 филиала «Минскоблдорстрой»:
Мы заасфальтировали дорог 19,6 километров по Мядельскому району. Плюс у нас еще на этот год в планах около шести километров дорог. На данный момент работаем на реконструкции автомобильной дороги Н-9548 Жодино–Дениски. В этом году мы будем ее вводить в эксплуатацию.

350 километров местных дорог отремонтировали в Минской области-7

Сейчас дорожные службы готовятся к зимнему сезону. Для более качественной и быстрой работы организации закупят новую технику.

# Автодороги Беларуси # общество # Виктор Демидович # Фотофакт

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