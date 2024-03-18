В Верховном Суде огласили приговор по делу Катрюка

Признан виновным в геноциде белорусского народа. В Верховном Суде Беларуси огласили приговор по делу палача Хатыни Владимира Катрюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Катрюка Владимира Константиновича признать виновным в геноциде – действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа путем убийства и причинения его членам тяжких телесных повреждений, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное физическое уничтожение такой группы, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В связи с тем, что Катрюк скончался в 2015 году, приговор без назначения наказания и пока не вступил в силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционной инстанции Верховного Суда в течение 10 суток. Процесс был начат 8 февраля 2024 года. По делу проходило свыше 40 свидетелей, а объем материалов – 35 томов.

Алексей Стук, государственный обвинитель – заместитель генерального прокурора Беларуси:

Настоящий судебный процесс будет одним из факторов и важным моментом в пресечении всякого рассуждения, толерантного отношения к нацизму и фашизму. И его значение велико, особенно в канун дня хатынской трагедии и в год 80-летия освобождения Беларуси от немецкого фашистских захватчиков.