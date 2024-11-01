Как часто Беларусь становится площадкой для съёмок зарубежных фильмов?

1 ноября в Минске стартует юбилейный отечественный кинофестиваль «Лiстапад». Вот уже 30 лет, каждый ноябрь, белорусская столица превращается в мекку кинематографа. Сюда приезжают режиссеры, артисты, кинокритики, продюсеры, да и обычные зрители, чтобы насладиться качественными кинолентами, от лидеров мирового проката до золотой коллекции национальной киностудии. Почти 3,5 тысячи заявок из 120 стран. В финал конкурса пробились немногие. Организаторы подогревают интерес, ждет много очень интересных премьер, покажут киноленты в регионах. С 1 по 8 ноября страна превратится в один огромный глобальный кинозал. Что подготовили организаторы кинофестиваля? Какие новые имена откроет мир кинематографа? И какие громкие премьеры ждут зрители? Обо всем этом рассказали в ток-шоу «Точки над i».

Кристина Мельникова, заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Да, достаточно часто и в последнее время все чаще мы видим. у нас в стране зарубежные компании. Ну, привлекает несколько факторов. Я должна сказать, что это наша, конечно же, толерантность и белорусская душа, это наша природа. Это наши историко-культурные здания, это туристическая сфера. И должна отметить также производственные мощности киностудии «Беларусьфильм», потому что все чаще и чаще обращаются за услугами именно на это предприятие. А для киностудии «Беларусьфильм» в этом только плюсы, потому что они обмениваются опытом. заводят новые знакомства, новых партнеров.