В «Великом камне» стартовала вакцинация против коронавируса. В первый день прививки получили 100 сотрудников

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий Камень» 16 апреля стартовала вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 (Vero Cell) корпорации Sinopharm, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь ею прививаются сотрудники администрации, компании по развитию парка и предприятий-резидентов. В первый день вакцинировано 100 человек – это девятая часть сотрудников. Как белорусов, так и китайцев. Напомним, первые 100 тысяч доз вакцины в феврале были безвозмездно переданы белорусской стороне. Это было решение глав государств. Перед этим около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Препарат не вызывает побочных эффектов.