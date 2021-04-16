В «Великом камне» стартовала вакцинация против коронавируса. В первый день прививки получили 100 сотрудников

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий Камень» 16 апреля стартовала вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 (Vero Cell) корпорации Sinopharm, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий Камень» 16 апреля стартовала вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 (Vero Cell) корпорации Sinopharm, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь ею прививаются сотрудники администрации, компании по развитию парка и предприятий-резидентов. В первый день вакцинировано 100 человек – это девятая часть сотрудников. Как белорусов, так и китайцев. Напомним, первые 100 тысяч доз вакцины в феврале были безвозмездно переданы белорусской стороне. Это было решение глав государств. Перед этим около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Препарат не вызывает побочных эффектов.
Чжао Вэйсинь, начальник управления делами СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Мы считаем, что сейчас в Беларуси и во всем мире сложная ситуация с распространения коронавируса, и мы считаем, что после прививки намного снижается риск заражения. Это безопасно для здоровья, безопасность для всех людей во всем мире. Поэтому мы хотели бы защищать себя и одновременно защищать других.
Павел Голубович, главный врач Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии:
В связи с тем, что на базе «Великого камня» есть фельдшерско-акушерский пункт со всеми условиями, необходимыми для проведения процедуры вакцинации. Поэтому было определено именно вот это место. Это удобнее для лиц, которые будут на вакцинации. То есть не надо ехать в Смолевичи, проводить в поликлинике вакцинацию.
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