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В Ватикане канонизировали двух понтификов. Каплю крови Иоанна Павла II как реликвию привезли в Гродно

27 апреля 2014 14:26
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Новости Беларуси. Уникальная церемония состоялась 27 апреля в Ватикане. К лику святых были причислены сразу два понтифика — ими стали первосвященники Иоанн Павел II и Иоанн XXIII. В истории римско-католической церкви двойная канонизация произошла впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественную церемонию возглавил папа римский Франциск. В ней также принял участие и его предшественник — почётный Папа Бенедикт XVI, который отрёкся от престола в прошлом году.

В ожидании этого события на главной площади собралось более миллиона паломников. Среди присутствующих были десятки иностранных делегаций.

Делегацию из Беларуси на этом уникальном событии возглавил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В связи с мероприятием движение на улицах перекрыто. Порядок обеспечивают около 10 тысяч полицейских.

И сегодня же, 27 апреля, в Гродно доставили католическую реликвию - частичку мощей благословенного Иоанна Павла II. Каплю крови на полотне, помещённую в специальный реликварий, внесли в Фарный костёл города ровно в 12 часов, в тот момент, когда в Ватикане на площади Святого Петра Папа Римский Франциск объявил о канонизации своего предшественника. Гродненские верующие присоединились к миллионам католиков по всему миру и провели Святую мессу. После чего в Фаре открыли ещё и фигуру теперь уже святого Иоанна Павла II.

Известно, что Иоанн Павел II из-за своей скромности не хотел, чтобы после него оставались реликвии, которым верующие могли бы поклонятся. Но после его смерти осталась ампула с кровью, которую у него в последний раз взяли в больнице на анализ, но так и не успели обработать. Вот эта кровь и распространяется в качестве реликвии по всему миру.

Ян Кучинский, настоятель Гродненского фарного костёла:
Ён, калі гаварыў пра Беларусь, вельмі смутны быў. Гаварыў, што не паспеў сюды прыехаць, не паспеў паглядзець гэты касцёл, не паспеў паглядзець на гэты народ, каталікоў гэтых праведаць. Таму знак гэтай рэліквіі зяўляецца для нас як бы такой прысутнасцю Яна Паўла II сёння ўжо ў якасці святога, як святога. Для нас гэта вельми важна.

# общество # Религия # Католики Беларуси # Ян Кучинский

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