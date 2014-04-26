26 апреля в Минске и по всей Беларуси прошли мероприятия в память о Чернобыле

Новости Беларуси. В Беларуси 26 апреля вспоминают одну из самых трагических дат в истории Беларуси. 28 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она стала самой крупной техногенной катастрофой в истории. Для Беларуси её последствия оказались значительно серьезней, чем для соседних государств. Пострадали более трех с половиной тысяч населенных пунктов. Суммарный ущерб оценивается в 235 миллиардов долларов, что равно 32 бюджетам республики 1985 года. Преодоление последствий катастрофы было и остается задачей государственной значимости.

26 апреля по всей Беларуси прошли памятные мероприятия. 28 годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции вспоминали 26 апреля и в Минске. В парке Дружбы народов прошел митинг. К мемориальным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» возложили несколько десятков венков и сотни живых цветов. Почтить память погибших сюда пришли и те, кто непосредственно принимал участие в ликвидации последствий аварии.

Вансит Шагиев, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС:

Жили в городе Чернобыль, работали — возили сухой бетон вокруг четвертого блока, чтобы засыпать на 60-80 см.

Олег Прилуцкий, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, председатель ассоциации работников правоохранительных органов «Щит Чернобылю»:

Всегда нужно помнить. Это тоже самое, как память об участниках войны, как память об участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, память о тех людях, которые помогли в самую трудную минуту спасти людей. Сейчас очень мало осталось нуждающихся людей в помощи нашей ассоциации, потому что в основном все получили квартиры, получили какое-то лечение, в основном все состоят на профилактических учетах в больницах.

Память героев-ликвидаторов почтили 26 апреля также сотрудники МЧС, курсанты и юные спасатели. Митинг прошел у мемориальной доски Василию Игнатенко, который принимал непосредственное участие в ликвидации пожара в ночь аварии. Он ушел из жизни менее чем через месяц. За мужество и отвагу этот белорус был посмертно награжден орденом Красного Знамени. В Минске и Брагине его именем названы улицы. Участники митинга прошли торжественным маршем и почтили память героя минутой молчания.

Эдуард Сапунов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Для нас, для участников ликвидации 1986-го года, с одной стороны, это скорбь, а с другой — память о тех, кого на сегодняшний день уже нет.



Александр Худолеев, заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы горды тем, что сегодня органы и подразделения по ЧС готовы к ликвидации любых подобных аварий, мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы подобных трагедий не произошло в нашей стране.

Чернобыль стал важным уроком для человечества и послужил стимулом для укрепления ядерной безопасности по всему миру. Об этом говорится в совместном заявлении представителей Беларуси, России и Украины при ООН. На протяжении десятилетий эти страны при активной поддержке международного сообщества, в частности Организации Объединенных Наций, проводят активную работу по реабилитации и развитию пострадавших регионов.

В свою очередь, Генсек ООН Пан Ги Мун призвал международное сообщество и далее оказывать поддержку пострадавшим районам, а также делать все возможное для предотвращения любых ядерных катастроф в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Огнев, командир 5-ого сводного отряда УВД по ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС:

О том, что авария случилась, мы уже знали 26 апреля. Утром. Готовились к демонстрации и по нашим каналам пришли сведения.

В 86-ом старший лейтенант Огнев служил во внутренних войсках. Командировку в «зону отчуждения» воспринял как обычное служебное задание. Говорит, о масштабах произошедшего тогда даже не подозревали. 5-ый сводный отряд УВД Брестского Облисполкома под его руководством в закрытую зону попал, что называется, в «первом эшелоне». 25 лет спустя те, кто остался жив, туда вернулись.

Александр Огнев, командир 5-ого сводного отряда УВД по ликвидации последвтвий аварий на Чернобыльской АЭС:

Если до этого народ шумел в автобусе, песни пели. Ехали как на праздник. То как только въехали, к этой стеле подъехали (Гомельская область) – сразу тишина. Люди стали задумчивые. И каждый в мыслях начал прокручивать: что и как оно будет дальше.

А дальше был целый месяц напряженной работы практически в боевых условиях. К чувству постоянной опасности быстро привыкли: на старых фото бойцы отряда без средств индивидуальной защиты. Такую беспечность объясняют просто — в их распоряжении были только респираторы, которые от радиации все равно не защищали. Ликвидаторы признаются – «невидимый» враг намного страшнее любого зримого неприятеля.

Гомельская область, апрель 2011

Александр Огнев, командир 5-ого сводного отряда УВД по ликвидации последвтвий аварий на Чернобыльской АЭС:

Все позарастало. Здесь все было – клумбы, травушка-муравушка. Школа новая была – год только как сдана.

Заброшенные здания, почерневшие хаты и тишина безлюдных улиц: сегодня Тешков больше напоминает декорации для съемок фильма-катастрофы. 28 лет назад деревня попала в зону отчуждения. Александр Огнев признается: во снах до сих пор видит, как отселяли местных жителей.

Александр Огнев, командир 5-ого сводного отряда УВД по ликвидации последвтвий аварий на Чернобыльской АЭС:

Это было что-то неописуемое. Семья молодая. Только поженились, построили дом, родился ребенок, а тут их выселяют.

Вот уже много лет Александр Александрович в этот день вместе с сослуживцами приходит на кладбище. На плитах – имена тех, кто ушел слишком рано.

Георгий Длюбарский, председатель областного Совета ветеранов Органов внутренних дел и Внутренних войск Республики Беларусь:

Люди, которые носят погоны, они давали присягу на верность людям. Мы гордимся, что наши офицеры, сержанты, являясь примером, выполнили эту присягу. Когда настало трудное время, они не знали о последствиях, они сказали: есть. Они со своим долгом справились.

В составе 11 сводных отрядов из Брестской области последствия аварии на Чернобыльской АЭС ликвидировали 1189 человек. Двухсот из них уже нет в живых.