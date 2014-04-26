Исполком СНГ передал детскому центру онкологии и гематологии более Br28 млн рублей

Новости Беларуси. Исполнительный комитет СНГ передал детскому центру онкологии и гематологии более 28 миллионов белорусских рублей. Деньги были собраны во время Республиканского субботника. Акцию эту Исполком провел уже в седьмой раз.

Кириллу нет еще и трех лет. А позади уже операция и год наблюдений в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии. В перерывах между осмотрами, сдачей анализов, консультациями у специалистов этот маленький герой успевает и в сад ходить, и с друзьями общаться.

Екатерина Коноплицкая, мама Кирилла:

Очень общительный, у него много друзей. И здесь нашли много друзей, до сих пор общаемся, ездим вместе в санаторий.

Детский онкологический центр в Боровлянах — один из лучших медицинских центров в Европе. Вот уже 17 лет здесь лечат мальчишек и девчонок из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Азербайджана, Казахстана и Таджикистана. Поэтому не удивительно, что Исполнительный комитет СНГ заработанные на Республиканском субботнике деньги, вот уже в который раз перечисляет именно сюда.

Здесь используют новейшие методики и высокоэффективные лекарственные препараты. Результаты лечения в центре соответствуют самым высоким мировым стандартам.

Игорь Зеленкевич, представитель Исполкома СНГ:

Есть проблемы с ритмичностью финансирования. Эти деньги никогда не лишние. Эти деньги тратятся на поддержание соответствующего состояния помещений, на приобретение медикаментов, расходных материалов.

Ольга Алейникова, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии»:

Это около 3 тыс. долларов. Вы знаете, что у нас все очень дорого. Мы обычно подкапливаем, собираем все эти средства, которые нам приходят от разных дарителей, и потом покупаем что-то более дорогое. Думаю, что это будет медицинское оборудование, потому что в этом году у нас явно не хватает денег на медоборудование.

Но ни один ценник на медицинское оборудование не сравним с бесценной человеческой жизнью. В Центре это знают как нигде. Знают и видят изо дня в день, как необходима родительская ласка детям и как, порой, и она творит чудеса. Здесь, кстати, уже реализовывают новый проект: строят двадцать домиков на сорок семей. Каждый по 35 тыс. евро. Обещал помочь и Исполком СНГ. А пока возводят 7 из них, мама маленького Кирилла верит, что очередная операция пройдет успешно, счастливые и здоровые они вернуться домой — к мужу и отцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.