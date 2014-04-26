Волонтеры Белорусского общества Красного Креста. Как и для чего проходят тренинги волонтеров?

Новости Беларуси. Только на Гомельщине волонтерской работой в свободное время увлечено более 2 тысяч человек. Всё это люди совершенно разных профессий. Что движет сотрудниками Красного Креста?



Двадцатипятилетний Сергей, на тренинге человек с ожогом, в реальности спасатель-пожарный. Как сам признаётся, помогать людям только в рабочее время ему оказалось мало. После смены он добровольный командир отряда быстрого реагирования Красного Креста.



Сергей Якутович, командир отряда быстрого реагирования Гомельского отделения Белорусского общества Красного Креста:

В роль пострадавшего стараюсь вжиться. Как говорится: тяжело в учении легко в бою. Чтобы ребята прочувствовали это состояние, смогли успокоить пострадавшего, оказать ему первую помощь. Ребята молодцы, справляются.

На нынешнем тренинге всё предельно натурально, даже бутафорская кровь местами чересчур реалистична. Волонтеры учатся преодолевать психологический барьер и качественно оказывать первую помощь при порезах, переломах, ожогах, утоплении и даже укусе змеи.



Это не медицинская, а элементарная первая помощь, которую необходимо оказать до приезда скорой. И это должен уметь каждый — уверена педагог с двадцатилетним стажем Валентина Ивановна.



Валентина Усова, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

В Красный Крест меня привёл сын. Он стал волонтером Красного Креста. Был несовершеннолетним. Так как несовершеннолетних нельзя никуда отправлять, меня попросили его сопровождать. Побывав на тренинге, я почувствовала такой позитив, узнала столько интересной информации. Такие разнообразные формы работы, что я просто-напросто равнодушной не осталась.

Вот уже пять лет Валентина Ивановна помогает пожилым, инвалидам, малообеспеченным. И в этой работе учит своих собственных детей оставаться людьми, умеющими сострадать. Перед волонтёрами, которые тратят своё свободное время на поддержку, порой, совсем незнакомых людей, не стоит вопрос: зачем? Ответ на него знает каждый, кто хоть раз протянул руку помощи ближнему.



Сергей Якутович, командир отряда быстрого реагирования Гомельской областной организации «Белорусский красный крест»:

Когда помогаешь людям, и когда он смотрит в ответ на тебя уже с благодарностью. За обычное спасибо. Самому приятно помогать людям.



Кстати, для того, чтобы стать волонтёром никаких кастингов проходить не нужно. Обязательных условий всего два: активная жизненная позиция и желание помогать людям, сообщили в программе Новости «24 часа».