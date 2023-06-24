В ваших руках частичка нашей Родины. Яркие моменты республиканского выпускного в Минске с участием Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вашу сегодняшнюю эйфорию легко понять. Позади напряженные годы учебы, зачетов, экзаменов, бессонных ночей (я имею в виду ночей, проведенных с учебником). А завтра у вас – новая жизнь. Поэтому сегодня веселитесь, а завтра с новыми силами – к новым успехам. Вы будете уже воспитывать, учить, лечить, строить, развивать технологии, создавать шедевры искусства и еще многое-многое другое. Будете оберегать мир, обеспечивать национальную безопасность. Сегодня момент серьезен еще и тем, что с завтрашнего дня в ваших мощных руках, у каждого молодого выпускника, молодого человека будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И, как я утром сегодня награжденным сказал: смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю, другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы ни учились дальше, где бы вы ни работали. Это ваше. И свое никому не отдавайте.