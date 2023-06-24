В ваших руках частичка нашей Родины. Яркие моменты республиканского выпускного в Минске с участием Президента
Новости Беларуси. На земле, воде и в воздухе. Масштабное зрелищное шоу 23 июня сопровождало республиканский выпускной в Минске. В 2023 году традиционное мероприятие прошло в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для выпускников вузов устроили оупен-эйр под летним небом.
Тысячи молодых белорусов, которые получили свои дипломы, собрались на набережной Свислочи, чтобы символично попрощаться с годами студенчества и ярко ступить на новый жизненный этап. Будущие врачи, военные, спасатели, журналисты, айтишники, строители, аграрии – красивые и энергичные молодые люди со всех регионов Беларуси.
В этот вечер они танцевали самый масштабный республиканский вальс, наблюдали за сценическим шоу, которое было объединено тематикой поиска птицы счастья.
В самом разгаре праздника к виновникам торжества присоединился глава государства. Александр Лукашенко напутствовал ребят на исключительное созидание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вашу сегодняшнюю эйфорию легко понять. Позади напряженные годы учебы, зачетов, экзаменов, бессонных ночей (я имею в виду ночей, проведенных с учебником). А завтра у вас – новая жизнь. Поэтому сегодня веселитесь, а завтра с новыми силами – к новым успехам. Вы будете уже воспитывать, учить, лечить, строить, развивать технологии, создавать шедевры искусства и еще многое-многое другое. Будете оберегать мир, обеспечивать национальную безопасность. Сегодня момент серьезен еще и тем, что с завтрашнего дня в ваших мощных руках, у каждого молодого выпускника, молодого человека будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И, как я утром сегодня награжденным сказал: смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю, другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы ни учились дальше, где бы вы ни работали. Это ваше. И свое никому не отдавайте.
Лучшие из лучших студентов и преподавателей высших учебных заведений Беларуси удостоились наград. Накануне во Дворце Независимости их вручил лично Президент страны. Обращаясь прежде всего ко вчерашним студентам, глава государства выразил надежду, что вместе они смогут сделать Беларусь лучше.