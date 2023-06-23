Лукашенко – лучшим выпускникам: глядя на вас, вижу, что наша родная Беларусь станет ещё лучше и краше!

Новости Беларуси. Атмосфера праздника царила 23 июня во Дворце Независимости. В торжественной обстановке Александр Лукашенко вручил благодарности Президента выпускникам и преподавателям учреждений высшего образования. В числе награжденных – 5 педагогов и 14 студентов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти ребята уже стали лучшими в учебе, научной деятельности, спорте или творчестве. Их достижения вдохновляют, отметил глава государства. Это повод для гордости, а также пример другим. Какое напутствие дал глава государства молодым людям, которые открывают новую главу жизни, – в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Из сказочной юности – в настоящий Дворец. Наш общий – Независимости. Для выпускников вузов и преподавателей – а все они сегодня награжденцы – экскурсию по архитектурному символу независимости проводит лично пресс-секретарь Президента. К молодежи в стране особое отношение. Время молодых и время для молодых. В этом зале – рекордные пресс-конференции. В этом – острые дискуссии. От обсуждения цифр ВВП до работы автолавок. Может, кто-то из сегодняшних приглашенных во Дворец Независимости будет ходить как на работу. Но сегодня они все гости.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главное слово нынешнего мероприятия – красота. Прекрасные улыбки на лицах участниц президентского протокола. Сам церемониал – он всегда торжественный, величественный. Ну, конечно, светлые лица тех, кто сегодня получает государственные награды под аккомпанемент самой прекрасной мелодии о родном куте. Молодость на марше. Беларусь встречает своих героев. Вручение наград Президент называет самой приятной конституционной обязанностью. А тем более, когда в зале для государственных наград дети современной Беларуси. Плоды независимой страны. Пару шагов, и под аккомпанемент Президентского оркестра лучшие выпускники страны вступают во взрослую жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня знаменательный день и для вас, и для страны, и для меня как Президента. Ваши достижения приносят радость и вдохновляют. Прежде всего поздравляю выпускников, вы открываете новую главу взрослой жизни, она начинается ярко и достойно. В этой церемонии есть определенный символизм. Вы делаете еще только первый шаг в профессию, а уже делите минуты славы наравне с профессионалами высокого уровня. Значит, вы опережаете время. Это хорошо, удержаться бы на этом пути. Это большое доверие и аванс, которые вы, убежден, оправдаете. Каждый из вас стал лучшим в учебе, научной и общественной деятельности, спорте, творчестве. Вами по праву могут гордиться родные, школьные учителя, преподаватели вуза. Вы прошли в своей жизни самый тяжелый этап. Если все будет ровно в вашей жизни. Я надеюсь на это и желаю вам этого. Потому что труднее, сложнее учебы, в жизни ничего не бывает. Мне так кажется. Вы завершили учебу и начинаете свой трудовой путь в Год мира и созидания. Пусть и будущее ваше будет таким. Мирным и созидательным. Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все.

В центре государственного внимания – выпускники. Помощь в трудоустройстве и различные преференции. Но не стоит забывать о бессонных ночах родителей и самоотверженных преподавателях. Президент сам учительствовал. Поэтому глава государства несколько раз сегодня выделит труд тех, кто, горя, сам зажигает других. Читайте здесь. Нынешние поколение – это лицо нашей Беларуси. Многое уже сделано. Некоторые страницы перевернуты. Но впереди – тома открытий. Декан Гомельского медуниверситета обратилась к Лукашенко после награждения. Подробности. Переводчики китайского, специалисты в области защиты информационных данных, просто защитники Родины. Выпускники самых светлых профессий: классика – учителя и врачи. Это с понедельника новая взрослая жизнь. Сегодня все они словно принцы и принцессы. Современные принцы выглядят именно так. В форме и по содержанию на все 100.

Максим Завадский, выпускник Университета гражданской защиты МЧС:

Товарищ главнокомандующий, уважаемые приглашенные. Разрешите, уважаемый Александр Григорьевич, от имени всех выпускников учреждений высшего образования выразить искренние слова благодарности за высокую оценку нашей работы, за то, что верите в нас и доверяете молодым людям Беларусь, что создаете условия для получения качественного образования и лично участвуете в становлении нашего будущего. Особенно значимо и почетно получить такую награду в преддверии Дня молодежи и студенчества из рук Президента Республики Беларусь. Впереди нас ждет новая страница жизни. И мы уверены, что завтра мы точно будем лучше, чем сегодня. И обещаем, что вверенное нам будущее Беларуси будет строиться на незыблемых и прочных основах, созданных нашим народом. Знайте, Александр Григорьевич, наша сильная, независимая и процветающая Беларусь в надежных руках. Служу Республике Беларусь! Этим ребятам любое ЧП и задачи по плечу, когда на их плечах лейтенантские погоны. А на парадном мундире эмблема самой закрытой и боеспособной части. Время неспокойное. Но это не помешало Михаилу Вежновцу выбрать самый сложный путь – разведчика.