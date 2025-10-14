В Узденском районе проходит республиканская акция «112 добрых дел»

Совместными усилиями представители БРСМ и МЧС приходят на помощь тем, кто в ней особо нуждается. В первую очередь, окутывают заботой пожилых людей. Добровольцы убирают жилые дома и дворы одиноких пенсионеров. А также напоминают о правилах безопасности.

Матвей Соловьев, член молодежного отряда охраны правопорядка МЧС Узденского РК ОО «БРСМ» им. Н. М. Новицкого: Я горжусь тем, что помогаю пожилым людям в рамках акции «Молодежь за безопасность». Важно осенью согреть каждого пожилого человека заботой и добротой.

Ольга Бокуть, жительница Узды:

Очень необычно для меня и очень волнительно и радостно, потому что в первый раз оказали. Ведь мы еще как-то люди моложавые в своем возрасте, правильно? Поэтому очень необычно. Когда мне предложили вчера, что ребята придут, очень приятно, что не забыли, вот нужная такая помощь.

Благотворительная акция – общереспубликанская. Она продлится до 17 октября.