В Слуцком лесхозе запустили новую высокопроизводительную линию лесопиления

Увеличение объемов выпуска пиломатериалов, расширение ассортимента продукции, а также повышение конкурентоспособности и выход на новые рынки сбыта. Такие планы строят в Слуцком лесхозе, где запустили высокопроизводительную линию лесопиления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря новому комплексу производительность на предприятии увеличилась в четыре раза: в сутки получают более 60 кубов древесины. А за месяц производят около полутора тысяч кубометров пиломатериалов. Продукция Слуцкого лесхоза востребована как на внутреннем рынке, так и на внешнем – около 70 % отправляют на экспорт.

Виталий Ефимчик, заместитель директора – главный инженер Слуцкого лесхоза:

С установкой новой линии Слуцкий лесхоз увеличит объем выручки и также поставки на экспорт. Это Узбекистан, Азербайджан, в основном две эти страны, в которых пользуется спросом наша продукция. Мы можем перерабатывать до 32-34 сантиметров диаметром бревна. То, что может увеличить объем выхода экспортной продукции.

Планируется, что новое производство позволит увеличить стоимость продукции на внешнем рынке на 20 %. Это плюс 300 тысяч рублей ежемесячно.