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В Слуцком лесхозе запустили новую высокопроизводительную линию лесопиления

14 октября 2025 06:09
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Увеличение объемов выпуска пиломатериалов, расширение ассортимента продукции, а также повышение конкурентоспособности и выход на новые рынки сбыта. Такие планы строят в Слуцком лесхозе, где запустили высокопроизводительную линию лесопиления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцком лесхозе запустили новую высокопроизводительную линию лесопиления-2

Благодаря новому комплексу производительность на предприятии увеличилась в четыре раза: в сутки получают более 60 кубов древесины. А за месяц производят около полутора тысяч кубометров пиломатериалов. Продукция Слуцкого лесхоза востребована как на внутреннем рынке, так и на внешнем – около 70 % отправляют на экспорт.

В Слуцком лесхозе запустили новую высокопроизводительную линию лесопиления-4

Виталий Ефимчик, заместитель директора – главный инженер Слуцкого лесхоза:
С установкой новой линии Слуцкий лесхоз увеличит объем выручки и также поставки на экспорт. Это Узбекистан, Азербайджан, в основном две эти страны, в которых пользуется спросом наша продукция. Мы можем перерабатывать до 32-34 сантиметров диаметром бревна. То, что может увеличить объем выхода экспортной продукции.

Планируется, что новое производство позволит увеличить стоимость продукции на внешнем рынке на 20 %. Это плюс 300 тысяч рублей ежемесячно.

# Предприятия Беларуси

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