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Праздник любви и тепла! В Беларуси отмечают День матери

14 октября 2025 06:21
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Возможность адресовать главные слова самым близким людям, которые на этой планете несут особую миссию. Сегодня, 14 октября, в Беларуси – День матери. Они дарят жизнь, воспитывают и ставят на ноги, для них счастье детей – смысл жизни. В нашей стране свыше четырех миллионов женщин, и более половины являются матерями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник любви и тепла! В Беларуси отмечают День матери-2

Выстроенная система поддержки, забота о мамах на государственном уровне, защита традиционных семейных ценностей остаются приоритетными в семейной политике. Ряд важнейших задач решает здравоохранение. В Беларуси один из самых низких уровней младенческой смертности, серьезным инструментом поддержки материнства является первая бесплатная попытка ЭКО. В Беларуси уделяется самое пристальное внимание решению вопросов женщин и в социальной сфере. 

Праздник любви и тепла! В Беларуси отмечают День матери-4

Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Многогранные инструменты используются. Это и финансовые инструменты в виде целого спектра пособий. Это единовременное пособие в связи с рождением ребенка. На первого – это 10 бюджетов прожиточного минимума или порядка 5 тысяч рублей выплачивается. На второго последующего ребенка – дифференцировано прирастает этот размер – 14 бюджетов прожиточного минимума или порядка 7 тысяч рублей. Ну и безусловно наш отпуск по уходу за ребенком таким является значимым подспорьем, когда мама может целых три года находиться и ухаживать за своим рожденным ребенком.

День матери является первым значимым в серии мероприятий, посвященных Неделе родительской любви, которая проходит в Беларуси. Завершит марафон событий – День отца. Праздник учрежден указом Президента и отмечается 21 октября. 

# Юлия Бердникова # день матери -14 октября

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