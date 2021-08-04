В Узденском музее открылась выставка «Снайперы Великой Победы». Что там можно увидеть?

Новости Беларуси. «Снайперы Великой Победы». Новая выставка открылась в Узденском районном историко-краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Путешествие в годы военных событий проходит в игровом формате. Взрослые и дети могут познакомиться с историей снайперского дела, знаменитыми стрелками советских времен и даже виртуально попрактиковаться в меткости, а еще взять штурмом Кенигсберг. Для гостей подготовлена и импровизированная полоса препятствий.

Тамара Лухверчик, директор Узденского районного историко-краеведческого музея:

Патриотизму уделяется большое внимание, и музеи, конечно же, не стоят в стороне. Мы тоже проводим очень много разных мероприятий. Эта выставка будет работать больше месяца, где-то до 6 сентября. Я думаю, что мы успеем еще захватить и школы, когда начнется учебный год.