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В Узденском музее открылась выставка «Снайперы Великой Победы». Что там можно увидеть?

04 августа 2021 14:21
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Новости Беларуси. «Снайперы Великой Победы». Новая выставка открылась в Узденском районном историко-краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском музее открылась выставка «Снайперы Великой Победы». Что там можно увидеть?-1

Путешествие в годы военных событий проходит в игровом формате. Взрослые и дети могут познакомиться с историей снайперского дела, знаменитыми стрелками советских времен и даже виртуально попрактиковаться в меткости, а еще взять штурмом Кенигсберг. Для гостей подготовлена и импровизированная полоса препятствий.

В Узденском музее открылась выставка «Снайперы Великой Победы». Что там можно увидеть?-4

Тамара Лухверчик, директор Узденского районного историко-краеведческого музея:
Патриотизму уделяется большое внимание, и музеи, конечно же, не стоят в стороне. Мы тоже проводим очень много разных мероприятий. Эта выставка будет работать больше месяца, где-то до 6 сентября. Я думаю, что мы успеем еще захватить и школы, когда начнется учебный год.

В Узденском музее открылась выставка «Снайперы Великой Победы». Что там можно увидеть?-7

Кстати, из Узды экспозиция переедет в Копыль. После ее ждут в других райцентрах Минской области.

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Лухверчик # Фотофакт

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