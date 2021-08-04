Александр Вольфович об инциденте с Литвой: в годы войны, наверное, так не поступали, так поступали только фашисты

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Пограничный наряд его обнаружил, подъехал к нему. Человек избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел оказать ему элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло, и попытаться пригласить этих родственников, отдать тело, чтобы можно было его отправить на родину и похоронить. Что это за факт? В годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях, хороших, нормальных добрососедских отношениях с соседними странами?