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В 10 районах Минской области введён запрет на посещение леса. Вот в каких

04 августа 2021 14:11
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Новости Беларуси. В 10 районах Минской области введен запрет на посещение леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Солигорский, Узденский, Пуховичский, Несвижский, Копыльский, Клецкий, Слуцкий, Стародорожский, Любанский и Столбцовский.

В 10 районах Минской области введён запрет на посещение леса. Вот в каких-1

Такое решение приняли местные власти. Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов – обеспечение безопасности граждан, сохранности лесного фонда. Как только ситуация стабилизируется, ограничительные меры будут сняты.

# Происшествия в лесу # общество # Фотофакт

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