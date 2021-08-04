В 10 районах Минской области введён запрет на посещение леса. Вот в каких

Новости Беларуси. В 10 районах Минской области введен запрет на посещение леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Солигорский, Узденский, Пуховичский, Несвижский, Копыльский, Клецкий, Слуцкий, Стародорожский, Любанский и Столбцовский.
Новости Беларуси. В 10 районах Минской области введен запрет на посещение леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Солигорский, Узденский, Пуховичский, Несвижский, Копыльский, Клецкий, Слуцкий, Стародорожский, Любанский и Столбцовский.
Такое решение приняли местные власти. Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов – обеспечение безопасности граждан, сохранности лесного фонда. Как только ситуация стабилизируется, ограничительные меры будут сняты.