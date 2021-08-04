Поменяют покрытие, установят ограждение. До 2025 года в Минске отремонтируют более 20 мостов

Новости Беларуси. До 2025 года в Минске отремонтируют более 20 мостов, которые требуют капремонта или реконструкции. Уже выполнены работы на семи сооружениях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заменено дорожное покрытие на мостах через Свислочь в районе улиц Орловской и Голодеда, а также путепроводе на МКАД. В процессе ремонта специалисты поменяли асфальтобетонное покрытие, установили барьерное ограждение, заменили перила. Выполнен ремонт железобетонных конструкций и деформационных швов.

Михаил Дедюля, заместитель директора УП «Горавтомост»:

В ближайшее время должна осуществиться полная замена на двух сооружениях. Это мост через речку Слепянка на Малинина и мост через Свислочь на улице Денисовской. В планах еще ремонт перильного ограждения, деформационных швов и текущий по содержанию.