Поменяют покрытие, установят ограждение. До 2025 года в Минске отремонтируют более 20 мостов

Новости Беларуси. До 2025 года в Минске отремонтируют более 20 мостов, которые требуют капремонта или реконструкции. Уже выполнены работы на семи сооружениях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. До 2025 года в Минске отремонтируют более 20 мостов, которые требуют капремонта или реконструкции. Уже выполнены работы на семи сооружениях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Заменено дорожное покрытие на мостах через Свислочь в районе улиц Орловской и Голодеда, а также путепроводе на МКАД. В процессе ремонта специалисты поменяли асфальтобетонное покрытие, установили барьерное ограждение, заменили перила. Выполнен ремонт железобетонных конструкций и деформационных швов.
Михаил Дедюля, заместитель директора УП «Горавтомост»:
В ближайшее время должна осуществиться полная замена на двух сооружениях. Это мост через речку Слепянка на Малинина и мост через Свислочь на улице Денисовской. В планах еще ремонт перильного ограждения, деформационных швов и текущий по содержанию.
К слову, на обслуживании у предприятия находится 105 мостов и путепроводов.