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День семьи – не только праздник, но и повод узаконить отношения. В столичных отделах ЗАГС свадебный бум

13 мая 2022 14:35
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Новости Беларуси. В преддверии Дня семьи в минских отделах ЗАГС свадебный бум, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

День семьи – не только праздник, но и повод узаконить отношения. В столичных отделах ЗАГС свадебный бум-1

По традиции влюбленные для создания семейного союза часто выбирают красивые даты. Только в отделе ЗАГС Заводского района в эти дни зарегистрируют порядка десяти браков. Счастливым молодоженам в честь праздника вручают символичные подарки. Сувениры получат и те, кто будет регистрировать новорожденного.  

День семьи – не только праздник, но и повод узаконить отношения. В столичных отделах ЗАГС свадебный бум-4

– Мы познакомились так: я работал, а она пришла на работу. Понравилась. Такая девушка яркая, она еще с дредами была – и все, пошел проводить ее до гардероба. Так и познакомились.
– Вместе уже два года.  

День семьи – не только праздник, но и повод узаконить отношения. В столичных отделах ЗАГС свадебный бум-7

Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС Заводского района:  
Гости и молодожены в праздничном настроении. Мы, конечно, тоже тут создаем им атмосферу, включаем музыку. Обычно пар много, они друг друга поздравляют в этот день. В этом году уже пошел активный рост заключения браков, но пока неторжественных пар, конечно, больше, но на лето уже много подано заявлений тех пар, которые будут заключать в торжественной обстановке.  

День семьи – не только праздник, но и повод узаконить отношения. В столичных отделах ЗАГС свадебный бум-10

За 2022 год только в Заводском районе официально закрепили союз почти полтысячи молодых семей. А на свет появилось около 750 новых жителей района.  

# Брак и семья # общество # Наталья Калинина # Фотофакт

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