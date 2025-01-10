В Узде обновляют костёл Воздвижения Креста Господня – активно участвуют прихожане

Действующее здание было построено в начале нулевых. За последние два года провели мелкий ремонт – изменили внешний фасад костела и прилегающую территорию. Активно участвовали сами прихожане. Однако здание католического храма требует дальнейшей модернизации. В планах оштукатурить и покрасить внутренние стены и потолок, сделать декоративную отделку.

Янина Шестак, председатель костельного комитета религиозной общины римско-католического прихода костела Воздвижения Святого Креста:

Костел был построен на средства и пожертвования всех католических верующих нашего района, ну и людей доброй воли. Основные средства, которые мы собирали, были в первое время на обустройство внешнего вида костела. Были оштукатурены стены, покрашено здание костела, плитка уложена, заменили стеклопакеты, сделали новый забор. Это то, что мы успели сделать средствами всех наших верующих.

Приход костела насчитывает около 40 верующих. Здесь действует воскресная школа, проходит венчание молодоженов и крещение новорожденных.