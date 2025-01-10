Прямой эфир

В Узде обновляют костёл Воздвижения Креста Господня – активно участвуют прихожане

10 января 2025 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восстановить религиозную святыню. В Узде обновляют костел Воздвижения Креста Господня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узде обновляют костёл Воздвижения Креста Господня – активно участвуют прихожане-2

Действующее здание было построено в начале нулевых. За последние два года провели мелкий ремонт – изменили внешний фасад костела и прилегающую территорию. Активно участвовали сами прихожане. Однако здание католического храма требует дальнейшей модернизации. В планах оштукатурить и покрасить внутренние стены и потолок, сделать декоративную отделку.

В Узде обновляют костёл Воздвижения Креста Господня – активно участвуют прихожане-4

Янина Шестак, председатель костельного комитета религиозной общины римско-католического прихода костела Воздвижения Святого Креста:
Костел был построен на средства и пожертвования всех католических верующих нашего района, ну и людей доброй воли. Основные средства, которые мы собирали, были в первое время на обустройство внешнего вида костела. Были оштукатурены стены, покрашено здание костела, плитка уложена, заменили стеклопакеты, сделали новый забор. Это то, что мы успели сделать средствами всех наших верующих.

Приход костела насчитывает около 40 верующих. Здесь действует воскресная школа, проходит венчание молодоженов и крещение новорожденных.

# Религия # Церковь

Другие новости рубрики

Все новости
Более 70 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области в 2024 году
10 января 2025 13:56

Более 70 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области в 2024 году

В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников
10 января 2025 13:54

В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников

В Беларуси простились с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским
10 января 2025 13:42

В Беларуси простились с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским